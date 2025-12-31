Batı Karadeniz'de kışa meydan okuyan enerji mesaisi

Batı Karadeniz'de etkisini artıran yoğun kar yağışı, enerji nakil hatlarında zaman zaman arızalara neden olurken, Başkent EDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen sahada kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının özellikle etkili olduğu Karabük'te ekipler, merkez ve köylerdeki trafolara yeniden enerji verebilmek amacıyla 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dondurucu soğuğa rağmen metrelerce yükseklikteki elektrik direklerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, hatlarda meydana gelen arızaları kısa sürede gidererek vatandaşların enerjisiz kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, birçok bölgede ulaşımı güçleştirirken; arazi ve paletli kar araçlarının ilerleyemediği noktalara ekipler, gerekli malzeme ve ekipmanları sırtlarında taşıyarak ulaşıyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen trafo ve hat arızalarına müdahale edilirken, özellikle kırsal kesimlere enerji sağlayan hatlarda yapılan çalışmalarla kesintilerin en kısa sürede giderilmesi hedefleniyor.

Başkent EDAŞ, sahadaki tüm imkanlarını seferber ederek Karabük'ün merkez, ilçe ve köylerinde enerjinin sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. - KARABÜK