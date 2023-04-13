Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karabük polisi Türkiye ikincisi oldu

Karabük polisi Türkiye ikincisi oldu

Yerel Haberler

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Demir Şehrin Cevher Çocukları" projesi en iyi ikinci proje seçilerek ödül almaya hak kazandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Demir Şehrin Cevher Çocukları" projesi en iyi ikinci proje seçilerek ödül almaya hak kazandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkezi Takip ve Değerlendirme Kurulu tarafından 2022 yılının 'En İyi Toplum Destekli Polis İl Uygulaması' ödülleri belirlendi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Demir Şehrin Cevher Çocukları" projesi ikincilik ödülü almaya hak kazandı.

Ankara'da düzenlenen programda personellere ikincilik ödülü Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Karabük Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title