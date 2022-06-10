Karabağlar'da Bölgesel Muhtar Toplantıları Sona Erdi - Haberler

Karabağlar Belediyesi'nin mahallelerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla düzenlediği ve 3 aşama halinde gerçekleştirilen bölgesel muhtar toplantıları sona erdi. Son olarak 20 mahallenin muhtarıyla buluşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, özellikle asfaltlama, kaldırım ve park bakım onarımları, temizlik gibi konulara ağırlık vereceklerini vurguladı.

Karabağlar Belediyesi'nin muhtarlarla her zaman iletişim halinde olduğunu belirten Başkan Selvitopu, "Her mahallemize eşit ve nitelikli hizmet vermeye gayret ediyoruz. Özellikle asfaltlama çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyoruz. Sizlerin de görüşünü alarak öncelikli sokaklarımızı belirleyeceğiz. Sıkıntıları gidereceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin satın almalarla araç parklarını güçlendirmeye devam ettiğini, geçici personel istihdamına gidildiğini bildiren Başkan Selvitopu, "Özellikle son 2 yılımız sokak ağırlıklı olacak ve mümkün olduğu ölçüde her soruna çare üretmeye çalışacağız. Bu arada kültür merkezleri, hizmet binaları ve pazaryerleri çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin bugüne kadarki en büyük yatırımı olan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla devam ettiğine de dikkat çekti.

"YEREL YÖNETİMSİZ OLMAZ"

Toplantıda yer alan muhtarların büyük bölümünü ilgilendiren kentsel dönüşüm konusuna değinen Başkan Selvitopu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2012 yılında riskli alan ettiği 540 hektarla ilgili, "Aradan 10 yıl geçti. 17 mahallemizi kapsayan bu bölgede kentsel dönüşüm yapılamamasının sorumluluğu bize yüklenmek isteniyor. Oysa bu hale getiren Karabağlar Belediyesi değil" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin, Bursa örneğinde olduğu gibi bir daha dönüştürülemeyecek, yüksek binalara boğulmuş bir kent olmaması için hukuksal mücadele verdiğini belirten Başkan Selvitopu, "Yanlış, eksik planlara karşı itiraz etmeyi sürdüreceğiz. Yüzde 100 uzlaşıya dayalı, vatandaşın hakkını, hukukunu koruyan ve Türkiye'ye örnek olmuş bir kentsel dönüşüm modeli var. Uzundere'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanıyor. Hiçbir sorun da yaşanmıyor" diye konuştu.

PLAKET VERDİLER

Başkan Selvitopu'nun konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak, mahallelerindeki sorunları, talepleri ve görüşlerini anlattılar. Bölgesel toplantıların ikincisine, Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, meclis üyeleri Can Ersoy, İnan Karakoyun, Ali Bartu, Selami İyier, Ali Rıza Çamur'la başkan yardımcıları ve tüm birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, Abdi İpekçi Mahalle Muhtarı Orhan Kaya, İhsan Alyanak Mahalle Muhtarı Abubekir Aras, Peker Abdülbaki Işık, Aydın Mahalle Muhtarı Veysi Turan, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Süleyman Can, Selvili Mahalle Muhtarı Yücel Yıldız, Barış Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, Yaşar Kemal Mahalle Muhtarı Nezir Olur, Bahriye Üçok Mahalle Muhtarı Ramazan Özcan, Cennetçeşme Mahalle Muhtarı İbrahim Emen, Limontepe Mahalle Muhtarı Kemal Can, Ali Fuat Erden Mahalle Muhtarı Türkan Sivaşan, Devrim Mahalle Muhtarı Neşe Kahraman, Özgür Mahalle Muhtarı Erdoğan Kalkan, Uzundere Mahalle Muhtarı Osman Sarı, Yüzbaşı Şerafettin Mahalle Muhtarı Fuat Sümbül, Salih Omurtak Mahalle Muhtarı Abdullah Karslıoğlu, Çalıkuşu Mahalle Muhtarı Mustafa Onkan'la, Gazi Mahalle Muhtar Azası Binali Özçelik ve Yurdoğlu Mahalle Muhtar Azası Hüseyin Ocakdan yer aldı.

Toplantı sonunda Özgür Mahalle Muhtarı Erdoğan Kalkan, Başkan Selvitopu'na tüm muhtarlar adına teşekkür plaketi verdi.

ANKA / Yerel