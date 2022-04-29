Karabağlar'da Bayram Denetimleri

İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan işyerlerinde ruhsat ve hijyen denetimi yaptı.

Belediye ekipleri, iş yeri ruhsatları, hijyen ve ürün etiketleri ile fırınlarda ekmek gramajlarını kontrol ediyor. Un çuvallarının yerle temasının önlenmesi konusuna da özel önem veriliyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bayram öncesi ve bayram sırasında Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü gibi birimlere bağlı ekiplerin sahada olacağını vurgulayarak, "Gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, aileleriyle, sevenleriyle birlikte huzurlu bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi.