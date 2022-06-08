Karabağlar Belediyesi'nin Düzenlediği Bölgesel Muhtarlar Toplantısı Devam Ediyor - Haberler

Karabağlar Belediyesi'nin mahallelerin sorunlarını belirlemek ve bunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği bölgesel muhtar toplantıları devam ediyor. 18 mahallenin muhtarını Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu'nda dinleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte sizlerle sürekli irtibattayız; bağımız hiç kopmuyor. Ancak bu yüz yüze yaptığımız toplantılarla da karşılıklı görüş alışverişi yapma olanağı buluyoruz. Mahallelerdeki çalışmaları hep birlikte değerlendirdiğimiz bu periyodik toplantılar devam edecek" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin bu yaz döneminde yoğun olarak asfalt çalışması yapacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Çalışmalarımız başladı. Bütün mahallelerimizde öncelikle sıkıntılı sokaklara gireceğiz. Gerekli hazırlıkları yaptık ve şu an itibariyle yeterli stoğumuz var. Eski asfaltı tekniğine uygun kazıyacak ve yenisini son teknoloji araçlarımızla sereceğiz" diye konuştu.

GEÇİCİ İŞÇİ DESTEĞİ

Kaldırımların, park ve bahçelerin temizliğine destek olmak amacıyla geçici işçi alımına gittiklerini belirten Başkan Selvitopu, "Böylece personel eksikliğini gidermiş olacağız. Amaç sahada, sokakta iş üretmek ve sorunları gidermek. Araç gereç konusunda şantiyelerimizi güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Devlet Malzeme Ofisi'ne paralarını yatırdık. Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri müdürlüklerine yeni araçlar kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde bunları teslim alıp hemen devreye sokacağız" dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin kendi bütçesini en iyi şekilde kullanıp hizmet kalitesini artırmaya çalıştığını söyledi. Bu kapsamda dijital hizmetlere özel önem verdiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, şöyle devam etti:

"Dijital Arşiv çalışmalarımız son sürat devam ediyor. İmar Müdürlüğü arşivimizin dijital ortama aktarılması işi tamamlanmak üzere. Arkasından Mali İşler Müdürlüğü arşivi için çalışma başlayacak. Şu anda birçok hizmeti internet ortamında veriyoruz ancak tahmin ediyorum önümüzdeki yıl belediyemiz dijital altyapıyı tamamen oluşturmuş olacak. Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden internet üzerinden işlerini halledebilecek. Toplam Kalite Yönetimi belgesini de aldıktan sonra, 'evrak, dosya bulunamadı' gibi bahaneler ortadan kalkacak. Karabağlar Belediyesi'nin kurumsal altyapısı, hizmet kalitesi çok daha yükselmiş olacak."

Pazaryerlerinin kapalı hale getirilmesi, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi gibi projelerin hızla devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, "Yüzde 30'lar düzeyinde inşaatı devam eden Gençlik Merkezi projemiz bütün Karabağlar'a hitap edecek. Herkese spor yapma olanağı sağlanacak. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar yüzde 70 düzeyini yakalamak" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, muhtarlık kurumunun mutlaka yasal bir statüye kavuşturulması gerektiğini de söyledi.

MUHTARLAR KONUŞTU

Daha sonra muhtarlar söz alarak, mahallelerindeki sorunları, talepleri ve görüşlerini anlattılar.

Bölgesel toplantıların ikincisine, Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, meclis üyeleri Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Şafak, Can Ersoy, Nedim Topaloğlu, Mehmet Aydoğan, Selami İyier ve Okan Aras'la başkan yardımcıları ve tüm birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, Esentepe Mahalle Muhtarı Şenay Cengiz, Vatan Mahalle Muhtarı Temel Doğru, Maliyeciler Mahalle Muhtarı Sadet Kaya, Ali Fuat Cebesoy Mahalle Muhtarı Talib Doğan, Sevgi Mahalle Muhtarı Ömer Yılmaz, Refet Bele Mahalle Muhtarı Hatice Akar, Bozyaka Mahalle Muhtarı Hasan Soysal, Tahsin Yazıcı Mahalle Muhtarı Selim Arı, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Muharrem Gülgü, Gülyaka Mahalle Muhtarı Gülüzar Öztekin, Tırazlı Mahalle Muhtarı Ali Bahri Özdemir, Aşık Veysel Mahalle Muhtarı Ahmet Tuna, Karabağlar Mahalle Muhtarı İbrahim Kocaman, General Asım Gündüz Mahalle Muhtarı Saim Keskin, Cennetoğlu Mahalle Muhtarı Mustafa Ölmez, Sarıyer Mahalle Muhtarı Emine Konukseven, Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Tekin Derdiyok, Günaltay Mahalle Muhtarı Sakine Özdem ve Kibar Mahalle Muhtarı Sedat Yegül yer aldı.

ANKA / Yerel