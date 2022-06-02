Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu: "Bu Yaz Asfaltlamaya Ağırlık Vereceğiz" - Haberler

Karabağlar Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, ana hizmet binasındaki meclis salonunda yapıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaz döneminde asfaltlamaya ağırlık vereceklerini belirterek yapımı süren projelerle ilgili bilgi verdi.

Karabağlar Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısını dün yaptı. Belediye çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Muhittin Selvitopu, temizlik, park, yol yapım ve bakım gibi olağan işlerin aksamadan sürdüğünü söyledi. Selvitopu, "Bu yaz özellikle asfaltlamaya ağırlık vereceğiz. Mümkün olduğunca çok sokağımıza gireceğiz. Yol kotlarındaki sakıncayı gidermek için önce kazıyıcı aracımız çalışacak. Daha sonra tekniğine uygun şekilde asfaltlama yapılacak" dedi.

KURSİYER ÜRÜNLERİ SERGİLENECEK

Yeşilyurt Pazaryeri'nin kapalı hale getirilmesi, Karabağlar'a kadınlar için bir sosyal tesis yapılması gibi çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Selvitopu, Selvili Otoparkı üstündeki alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karabağlar Belediyesi'ne tahsisinin gerçekleştiğini bildirdi. Selvitopu, burada özellikle Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri'ndeki kursiyerlerin ürettiği ürünlerin sergileneceğini söyledi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının yüzde 30'lar düzeyini geçtiğini belirten Başkan Selvitopu, bu yıl sonuna kadarki hedefin yüzde 70 oranına ulaşmak olduğunu vurguladı. Selvitopu, Kavacık Meydan Projesi'nin de hızla devam ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz alanı yenilerken, kahvehanelerin pergolelerini ve meydana bakan binaların cephe düzenlemelerini de yapacağız" dedi.

"ÖZDEMİR SABANCI PARKI GİBİ OLACAK"

Başkan Selvitopu, Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yapımına başlandığını da bildirerek şunları söyledi:

"4 mahallemize hizmet verecek bu merkezi, bölgedeki muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yaşama geçiriyoruz. İnşaatın başladığı yer imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretli. Yani amacına uygun olarak, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Zaman zaman buradaki çocuk oyun alanının kaldırıldığına yönelik algı yaratılmak isteniyor ancak bu doğru değil. Çocuk oyun alanı projede var. Sonuçta bu merkezi başta çocuklarımız olmak üzere oradaki vatandaşlarımız yoğun olarak kullanacak. Binayı tamamlamaya yakın parkı da düzenleyeceğiz. Burayı Özdemir Sabancı Parkı gibi şıkır şıkır bir park yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Toplantıda, 1/1000 ölçekli 3. Etap Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi mahalleleri uygulama imar planı önerisi ve plan açıklama raporu, komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

ANKA / Yerel