Trakya Üniversitesi'nin tarihi tren garına ücretli giriş kararı yargıdan döndü

Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde Lozan Anıtı, tarihi tren garı ve kara tren lokomotifinin bulunduğu alana ücretli giriş uygulaması yargı kararıyla durduruldu.

Edirne Barosu tarafından açılan dava sonucunda Edirne Bölge İdare Mahkemesi, Trakya Üniversitesi Senatosu'nun Karaağaç Yerleşkesi için aldığı ücretli giriş kararını hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kararında, söz konusu uygulamanın gecikmesinde sakınca bulunan bir durum oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Baro Başkanı Avukat Gökhan Karakoç, Karaağaç Yerleşkesi'nin tarihi ve toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Karakoç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olan Lozan Antlaşması'nın simgesi niteliğindeki Lozan Anıtı'nın da yer aldığı alanın ücretli hale getirilmesinin doğru olmadığını ifade ederek, "Bu alanı gezmek isteyen öğrencilerimiz, yurttaşlarımız ve Edirne'ye gelen misafirlerimiz ücret ödemek zorunda bırakılmıştı. Oysa tarih bilincinin ve toplumsal farkındalığın güçlenmesi için bu tür alanların ücretsiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Herkesin bu alanlardan serbestçe faydalanabilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Edirne Barosu yönetimi ve Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu aracılığıyla Edirne İdare Mahkemesi nezdinde dava açtıklarını belirten Karakoç, mahkemenin üniversite yönetiminin kararını hukuka aykırı bularak, yürütmeyi durdurduğunu söyledi.

Uzun süredir devam eden uygulama kapsamında Karaağaç Yerleşkesi'ne girişlerde öğrencilere 40 TL, yerli ziyaretçilere 80 TL, yabancı turistlere ise 120 TL ücret uygulandığı, yalnızca pazartesi günleri girişlerin ücretsiz olduğu öğrenildi. Mahkeme kararıyla birlikte Karaağaç Yerleşkesi'ndeki ücretli giriş uygulaması şimdilik durdurulmuş oldu. - EDİRNE