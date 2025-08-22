Kapuzbaşı Şelalesi'nin Eşsiz Güzelliği Yaz Aylarında Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yer alan Kapuzbaşı Şelalesi, havadan çekilen görüntüleriyle büyülüyor. Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Kapuzbaşı, yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri'de Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan Kapuzbaşı Şelalesi havadan çekilen manzarası ile eşsiz görüntüler oluşturdu. Dünyanın en yüksekteki ikinci olma özelliği taşıyan şelale suyun akarken çıkardığı ses ve oluşturduğu serinlikle büyük beğeni topluyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Kapuzbaşı Şelalesi yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarının başında yer alıyor. 700 metre rakımda bulunan Kapuzbaşı Şelalesi, suyun kaynağından çıktığı şekilde aşağıya dökülmesiyle dikkat çekiyor. Havadan çekilen şelalenin eşsiz görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktırıyor. Şelale, Aladağlar'ın zirvesinde bulunan kar ve buzul sularından besleniyor. İrtifa akışı itibariyle Uganda'da yer alan 100 metreden dökülen Victoria Şelalesi hariç Amerika'da bulunan Niagara Şelalesi (55 metre), Finlandiya'da bulunan İmatra Şelalesi (25 metre), Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nden (50 metre), Antalya'daki Düden Şelalesi (25 metre) ve Manavgat Şelalesi'nden (5 metre) daha büyük olarak biliniyor. 5 tane büyük, 2 tane küçük olmak üzere 7 şelalenin bulunduğu bölge, suyun akarken çıkardığı ses ve oluşturduğu serinlikle büyük beğeni topluyor. Etrafında bulunan piknik alanları ve trekking parkuru ile ziyaretçilerini ağırlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
