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Kapadokya'da turizm spor faaliyetleri masaya yatırıldı

Kapadokya'da turizm spor faaliyetleri masaya yatırıldı
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Kapadokya Alan Başkanı, TÜRSAB temsilcileriyle bir araya gelerek bölgedeki turizm amaçlı sportif faaliyetlerin düzenli, güvenli ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi ile hizmet standartlarının yükseltilmesini ele aldı.

Kapadokya Alan Başkanı A. Cem Aslanbay, TÜRSAB Kapadokya BTK Başkanı Faruk Kahveci ve TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu üyesi Ali Şenöz ile bir araya gelerek bölgede yürütülen turizm amaçlı sportif faaliyetleri değerlendirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, bölgede turizm amaçlı sportif faaliyetlerin daha düzenli ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve faaliyetlerin güvenli bir yapıda sürdürülmesi konuları ele alındı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kapadokya Alan Başkanı A. Cem Aslanbay, bölgenin ihtiyaçları ve turizm kapasitesi doğrultusunda turizm amaçlı sportif faaliyetlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Aslanbay, görüşmede faaliyetlerin hizmet kalitesinin artırılması ve güvenli, denetlenebilir bir yapıda yürütülmesi konularının detaylı şekilde değerlendirildiğini belirterek, TÜRSAB Kapadokya BTK Başkanı Faruk Kahveci ile TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu üyesi Ali Şenöz'e ziyaretleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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