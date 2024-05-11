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Kanser Hastası SGK'nın Yol Ücretine Tepki Gösterdi

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Artvin'de yaşayan kanser hastası Yaşar Tekin Alkan, SGK tarafından güncellenmeyen yol tarifesine tepki gösterdi. Alkan, SGK'nın verdiği ücretin beş yıl önce belirlendiğini belirterek, 'Bu bir çorba parası bile değil' dedi.

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de yaşayan kanser hastası Yaşar Tekin Alkan, tedavi için Rize'ye gitmek zorunda kalıyor. Gidiş-dönüş 500 lira yol parası veren Alkan, bunun karşılanması için SGK'ya başvurdu. Alkan'ın hesabına 47 lira yatırıldı. Duruma tepki gösteren Alkan, "SGK'nın verdiği ücretin beş yıl önce belirlendiğini belirterek "Bu bir çorba parası bile değil" dedi.

Artvin'de yaşayan kanser hastası Yaşar Tekin Alkan, SGK tarafından güncellenmeyen yol tarifesine tepki gösterdi. Artvin Engelliler Derneği Başkanı Hatice Nur Ersöz ise kendilerine bu konuda pek çok şikayet geldiğini belirterek, "Devletin katkı payı 47 lira ama bir insanın geliş ücreti birde kanser tedavisi gördüğü için ışın tedavisi almak için özel araçlarıyla gidip gelenler var kimisi de özel taksi tutmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

"VERDİKLERİ PARA ÇORBA PARASI BİLE ETMİYOR"

Yaşar Tekin Alkan şunları söyledi:

" Artvin'den Rize'ye tedavi görmek için giderken doktorum 'Rize'ye gitmeden önce Artvin'den sevk alıp yol ücretini alabilirsin' demişti. Ben de önerisini değerlendirip tedavim boyunca sevk alıp Rize'ye gittim. Günlük sevk kağıtlarımı tedavim sonrasında SGK' ya götürdüm yol ücretlerini alabilmek için ama bana verilen yol ücretini duyunca şaşırdım. Artvin'den Rize'ye gitmek için dolmuşa ödediğim ücret gidiş 250 geliş ise 300 lirayken SGK'nın verdiği ücret ise beş yıl önce belirlemiş oldukları 47 lira ve 1,5 lira da kesinti yapıyorlar elimize geçecek ücret 45,5 lira ve bu bir çorba parası bile değil.

"ARTVİN'DE DOKTOR VAR, CİHAZLAR YOK"

Artvin'de onkoloji birimi açıldı yalnız ışın tedavisi için makine yok. Seçime yakın zamanda Artvin'de devlet hastanesine atama yapıldı ama doktorun yaptığı şey gelen hastaları yönlendirmek, cihaz olmadığı içinde tedavi uygulayamıyor. Bir insanın Artvin'den Rize'ye gidip gelmesi 800-1000 lirayı buluyor ve düşünün bir emekliyi aldığı maaş 10 bin lira tedavisini yaptırabilir mi? Ben öyle insanlar tanıyorum ki bu tedavilerini yapmaları için borçlanıyorlar ve bütün bunlarla ilgilenen kimseler yok."

"BİZLERE DE ÇOK ŞİKAYET GELİYOR"

Artvin Engelliler Derneği Başkanı Hatice Nur Ersöz ise şunları söyledi:

"Evet gerçekten 47 lira ile kapıya çıkmak imkansız yani sihirbaz olmak gerekiyor. Devletin katkı payı 47 lira ama bir insanın geliş ücreti birde kanser tedavisi gördüğü için ışın tedavisi almak için özel araçlarıyla gidip gelenler var kimisi de özel taksi tutmak zorunda kalıyor. Bir kişinin bin liranın altında maliyetle gitme şansı yok. Hastanın gidiş gelişi de ıstıraplı geçiyor, bizlere de bu anlamda çok şikayetler geliyor. 47 liranın revize edilmesi gerekir inanın çok komik bir rakam ve bir ekmek alıyorsun 20 lira ve insanlarımız yanında refakatçısıyla birlikte gitmek zorunda. Buradaki rakamı ikiyle çarpmak gerek, ailelerimiz çok zor durumda."

Kaynak: ANKA / Yerel

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