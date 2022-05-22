Kanser Hastası Kadına Amca Çocukları Demir Çubuklarla Saldırıp Yaraladı İddiası - Haberler

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yaşayan Halim Başka (66), kanserli eşi Hatice Başka'nın (50) kuzenleri tarafından demir çubuklarla dövüldüğünü iddia ederek şikayetçi olmasına rağmen, bir buçuk aydır bir işlem yapılmaması nedeniyle eşinin can güvenliğinden kaygı duyduğunu söyledi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde Halim Başka, kanserli eşi Hatice Başka'nın 10 Nisan'da mahallede yan yana oturdukları kuzenleri tarafından demir çubukla dövüldüğünü, şikayetine rağmen saldırganlarla ilgili işlem yapılmadığını söyledi. Halim Başka, "Eşimin başına bir şey gelirse sorumlusu daha önce saldıranlardır" dedi.

"TEDBİR ALINMASINI İSTİYORUM, YAŞAMIMIZ TEHLİKEDE"

Eşinin; ikisi kadın biri erkek olan 3 amca çocuğu hakkında şikayetçi olmasına rağmen polisinin gelip nasihat edip gittiğini ancak tacizlerin devam ettiğini belirten halim Başka, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kızım İstanbul'dan misafir olarak geldi beş senenin üzerine. Amcamın gelini, kızı ve çocukları kavga etti. Kanserli eşim Hatice Başka, 'çocuklar yüzünden kavga etmeyin' diye uyardı bunun üzerine eşime ve kızıma demir çubuklarla saldırdılar. Eşim kanlar içinde kaldı kafasına 4 dikiş attılar, kızım da kafasından demir çubukla darbe aldı. Elimde olayın fotoğrafları var ve şikayetçi olduk. Şikayetimizden sonra herhangi bir şey olmadı bir sonuç alamadık. Aradan 1.5 ay geçti hala taciz ve tahrikler devam ediyor, arabamın camını kırdılar. Şikayet ediyorum polis geliyor nasihat edip gidiyor. Yeniden taciz ve tahrikler devam edince bu kez eşimle beraber savcılığa şikayet ettim. Eşimin başına bir şey gelirse sorumlusu daha önce saldıranlardır dedim. Şikayetlerimizin üzerine polisler geliyor, ifademizi alıyor, konuşup gidiyorlar. Hiçbir şey yok. Üç gün sonra gene bir kavga çıkıyor. Polisler geliyor, 'etmeyin, yapmayın' diyerek gidiyorlar. Tedbir alınmasını istiyorum, ceza almasını da istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti adaletine sesleniyorum lütfen yaşamımız tehlikede."