Kanispi Şelalesi Yaz Aylarında Turistlerin Gözdesi Oluyor

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi, yaz aylarının gelişiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan şelale, serin havası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta yer alan ve adı Kürtçede "Beyaz Su" anlamına gelen Kanispi Şelalesi, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi. Yaklaşık 2-2,5 ay boyunca aktif şekilde akan şelale, sadece doğaseverler için değil, fotoğrafçılar ve kampçılar için de cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Şelaleyi ziyaret edenler bölgenin doğal güzelliklerinden oldukça etkilendiklerini belirtiyor. Van'ın Gürpınar ilçesinden gelen Mustafa Aydinç, "İlk kez geldim, çok beğendim. Allah nasip ederse her yıl gelmek istiyoruz" dedi.

Siirt'in Pervari ilçesinden gelen Süleyman Uyuk ise, "Kanispi çok güzel bir yer. Havası da çok ferah. Herkesi buraya davet ediyoruz, mutlaka görmeliler" ifadelerini kullandı.

Yöre halkından Hacı Şabak da Kanispi'nin görülmeye değer bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Niagara'da aldığım hazzı burada yaşadım"

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Abdullah Gümüş ise, "1973'te İstanbul'a taşındık ama 90'lı yıllardan beri her yaz buralara geliyoruz. Ben dünyada birçok yeri gezdim, ABD'deki Niagara Şelalesi Kanispi'den çok daha büyük olabilir ama orada bu hissi yaşamadım. Çünkü orada anılarım yoktu. Burada ise çocukluğum, geçmişim var" dedi.

Gümüş, Van ve çevresinin kültürel ve doğal zenginliklerine dikkat çekerek, "Burası medeniyetin beşiklerinden biridir. Bin 750 metre rakıma sahip bu bölge, kültürü ve doğasıyla herkesin gelip görmesi gereken yerlerden biri" diye konuştu.

"Toplu turlar ve tanıtım çalışmaları sürüyor"

İstanbul'un Esenyurt ilçesinden gelen Sabahattin Yavuz ise 50 kişilik bir grupla bölgeyi ziyarete geldiklerini belirterek, "Memleketimizin her yeri güzel ama Kanispi başka bir güzellik. Biz sivil toplum kuruluşları olarak burayı tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yetkililerimizden de beklentimiz, burayı daha iyi tanıtıp Türkiye'nin dört bir yanından insanları buraya çekmeleri" dedi.