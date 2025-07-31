Kandıra'da Denize Girmek Tehlikeli, 4 Plaj Açık

Kandıra'da Denize Girmek Tehlikeli, 4 Plaj Açık
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz deniz şartları nedeniyle cuma ve cumartesi günleri 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşlara deniz güvenliği için uyarılarda bulundu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz deniz şartları sebebiyle cuma ve cumartesi günü, 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cuma ve cumartesi günleri Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço(Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanlar içerisinde duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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