Üye Girişi
Haberler

Kamu personelinin zorunlu görev süresi 1+1'e dönüştürülmeli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, kamu personelinin zorunlu görev süresinin aile bütünlüğünü olumsuz etkilediğini belirterek, bu sürenin 1+1'e dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "Kamu personelinin zorunlu görev süresi olan 3+1 sistemini aile bütünlüğünün sağlanması için 1+1'e dönüştürelim" dedi.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, basın mensuplarına kamuya giren sözleşmelilerin 3 yıl çalışmanın ardından 1 yıl içerisinde kadroya alınması formülüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, 1 Temmuz 2019 yılında 3+1 modeline geçildiğini ve yeni atanan bir memurun 4 yıl boyunca tayin hakkının olmadığını belirterek, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda, yani hemen hemen tüm devlet kurumlarında yeni atanan biri 3+1 yani 4 yıl boyunca görev yapmak zorunda. Oysa ki ya bizler devlet memuru olduğumuzda bir yıl aday memurluğumuzu doldurduktan sonra kadrolu memur statüsüne geçtik ve bütün özlük haklarımızı kullanabildik. Fakat ne yazık ki bu sistemde atanan hiç kimse şu an bu haktan yararlanamıyor. Artık bu mağduriyet gerçekten anlatılabilecek bir durumda değil. On binlerce insan bu mağduriyetin değişmesi, sona ermesi, bu sistemin revize edilmesi için bizlere ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bu sistemi değiştirmek adına konfederasyon olarak harekete geçtiklerini dile getiren Kaya, "Bu sistemi değiştirebiliriz dedik. Daha önce oldu, yine olabilir. 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemizde bulunan tüm sendikaları, dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını, hukukçuları, akademisyenleri davet ederek Ankara'da bir şura düzenledik ve bu şura neticesinde imzaladığımız bir mutabakat metni var. Bu mutabakat metninde 'Anayasaya aykırı olan maddeler var mı? Bu sistemde bu çalışma sistemi ne gibi zorluklar getiriyor?' diyerek hemen akabinde burada bir rapor oluşturduk, derdimizi anlattık" açıklamasında bulundu.

"Aile bütünlüğünün sağlanması için bu sistemi 1+1'e dönüştürelim"

Türkiye'de 300 bin devlet memurunun 3+1 sistemi çerçevesinde görev yaptığını aktaran Kaya, "Bu sistemin sürdürülebilir bir hale gelmesi, yuvaların dağılmaması için, boşanma oranlarının artmaması için, aile bütünlüğünün sağlanması için bu sistemi 1+1'e dönüştürelim. Daha önce 4+2'iydi, 3+1 oldu, bugün 3+1'de, 1+1 olabilirdi. Herkese derdimizi anlattık, bir rapor hazırladık, bir anket düzenledik. Bakın anket sonucu fehameti net bir şekilde gösteriyor. Düzenlediğimiz ankete 12 bin kişi katıldı. Onu belirtmek istiyorum. 12 bin kişi bu ankete katıldı ve sonuçlara bakıldığında yüzde 95,2'si 'Aile bütünlüğümü olumsuz etkiliyor' diyor. Boşanmanın bir nedeni olarak görülebilir mi denildiğinde 'Evet görülebilir' cevabı alındı. Yüzde 97,8 'Mali ve özlük haklarımı olumsuz etkiliyor' diyor. Yüzde 66,9'u 'Bu sistem ayrımcılığa neden oluyor' diyor. Yüzde 68'i 3+1 yüzünden mobbing gördüğünü söylüyor. Yani diyor ki 'Beni orada kadrolu olarak görmüyorlar. Beni bir sözleşmeli sağlık çalışanı, sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli görev yapan bir memur gibi görüyorlar ve benim üzerimde bir mobbing oluşturuyorlar' diyor. Yani kişi mutlu bir şekilde işe gitmiyor, huzurlu bir ortamda çalışmıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Kaya Yerel Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Bakmadan Geçme

LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Lask Linz- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? LASK Linz-Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Srebrenitsa Katliamı 29.yılında anılıyor | Srebrenitsa Katliamı nedir ? Srebrenitsa Katliamı ne zaman, nerede gerçekleşti? Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak? İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title