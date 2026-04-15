Güzelyurt'ta özverili kamu çalışanlarına başarı belgesi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Kaymakam Süleyman Arat, sahada özveriyle çalışan kamu personellerine başarı belgesi takdim etti ve gösterilen gayretin kamu hizmetlerinin etkinliği açısından önemini vurguladı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde İlçe Kaymakamı Süleyman Arat tarafından sahada özveriyle çalışan kamu personellerine başarı belgesi verildi.

Özellikle ilçeye bağlı köy ve beldelerde kurum görevlilerince gerçekleştirilen ziyaret, yerinde inceleme ve vatandaşlarla talep görüşmelerinde geri dönüşleri inceleyen Kaymakam Arat, vatandaşlarla birebir temas kuran ve çözüm odaklı çalışmalar yapan personellere de teşekkür etti. Kaymakam Arat, gösterilen gayret ve özverinin kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Güzelyurt ilçesinde gerçekleştirilen bu uygulamanın, kamu hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik önemli bir örnek olduğu değerlendirilirken, benzer çalışmaların önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
