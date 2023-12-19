Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erzurum Valisi'ni ziyaret etti

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'23) açılış törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Malkoç'a, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz eşlik etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ökten'e ziyarette; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanı Cihan Kıvanç ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik etti. - ERZURUM