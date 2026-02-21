Haberler

Suriye hükümeti, Kamışı Havalimanı'nın idaresini devraldı

Suriye Sivil Havacılık İdaresi, Kamışlı Havalimanı'nın yönetimini PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den devraldığını açıkladı. Bu değişim, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşma kapsamında gerçekleşti.

Suriye Sivil Havacılık İdaresi, Haseke vilayetindeki Kamışlı Havalimanı'nın yönetimini terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı SDG'den devralındığını açıkladı.

Suriye Sivil Havacılık İdaresi, Haseke vilayetindeki Kamışlı Havalimanı'nın yönetimini terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den devraldı. Havalimanı idaresindeki söz konusu değişim, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşma kapsamında gerçekleştirildi. Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, kurumun bazı yetkililerinin havalimanına ziyaret düzenleyerek saha incelemesi yaptığı belirtildi. Ziyaret sırasında operasyonel, teknik ve idari durumun gözden geçirildiği ve havalimanının uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun şekilde yeniden işletilmesi için mekanizmaların görüşüldüğü bildirildi.

Hosari: "Önemli bir kurumsal adım"

Suriye Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Omar Hosari sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havayolu yönetimlerinin devlet çatısı altında birleştirilmesi ve havalimanlarının en yüksek uluslararası güvenlik ve verimlilik standartlarına uygun şekilde işletilmesini sağlamak yolunda önemli bir kurumsal adım" ifadelerini kullandı.

Hosari ayrıca Kamışlı Havalimanı'nın devralınmasıyla eş zamanlı olarak Deyrizor Havalimanı'nda rehabilitasyon çalışmalarının da hızla devam ettiğini, her iki havalimanının operasyonel hazır hale getirilmesi için yoğun çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Hosari, "Hedefimiz, Kamışlı ve Deyrizor havalimanlarını mümkün olan en kısa sürede yeniden açarak, bu bölgelerdeki vatandaşlara hizmet sunmak ve Suriye genelinde sivil havacılık sektörünün istikrarını ve bağlanabilirliğini güçlendirmektir" dedi.

Ayrıca Suriye resmi haber ajansı SANA, 8 Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin 8 Şubat tarihinde, havalimanının yönetiminin devredilmesi konusunda görüşmek üzere SDG'li temsilcilerle bir araya geldiğini yazdı. - KAMIŞLI

