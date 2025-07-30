Kamçatka'da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Uluslararası Yardım Çağrısı Yok

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ) Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu depremden etkilenen ülkelerce uluslararası yardım çağrısı yapılmadığı bilgisinin alındığı açıklandı.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün gece saat 02.24'te Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Alınan bilgilere göre, meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından Rusya, Hawaii, Alaska, Japonya, Meksika ve bazı Pasifik Okyanusu adalarına yönelik tsunami uyarısı ve tahliye kararları verilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, deprem ve tsunamiden etkilenen ülkeler tarafından, şu ana kadar herhangi bir uluslararası yardım çağrısı yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler AFAD Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA