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Muğla'da Tarih Öğretmeni Salih Sül Kalp Krizine Yenik Düştü

Muğla'da Tarih Öğretmeni Salih Sül Kalp Krizine Yenik Düştü
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli tarih öğretmeni Salih Sül, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan ve Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan tarih öğretmeni Salih Sül, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sül, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren tarih öğretmeni Salih Sül için Köyceğiz'de cenaze töreni düzenlendi. Merhum öğretmenin naaşı, Yenimahalle'deki evinden alınarak öğle namazına müteakip Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Salih Sül'ün cenazesi Beyobası Mahallesi Sarıöküz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Sül'ün ailesi, yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybeden öğretmenin vefatı, eğitim camiasında ve ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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