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Kalp krizinden hayatını kaybeden öğretmenin ismi Kayseri U-13 Ligi'ne verildi

Kalp krizinden hayatını kaybeden öğretmenin ismi Kayseri U-13 Ligi'ne verildi

Yerel Haberler

Batman'ın Sason ilçesinde halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden 27 yaşındaki okul müdürü Eren Avşar'ın ismi Kayseri U-13 Futbol Ligi'ne verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden 27 yaşındaki okul müdürü Eren Avşar'ın ismi Kayseri U-13 Futbol Ligi'ne verildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kayseri Futbol İl Temsilciliği'nin yaptığı toplantıda vefatı ile Kayseri spor camiasını üzüntüye boğan Eren Avşar'ın isminin bu hafta sonu başlayacak olan U-13 Futbol Ligi'ne verilmesi kararlaştırıldı. Bu hafta sonu oynanacak maçlar ile başlayacak Kayseri U-13 Futbol Ligi 'Eren Avşar Ligi' olarak anılacak. 2007-2017 sezonlarında Kayseri Demirspor forması giyen Eren Avşar, Batman'ın Sason ilçesi Boğazkapı köyü ilk ve ortaokulunda görev yaparken, arkadaşları ile oynadığı halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Eren Avşar Sezonu U-13 Ligi'nin ilk haftasında 6 ayrı statta toplam 14 karşılaşma oynanacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Kayseri Batman Futbol Yerel Haberler

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