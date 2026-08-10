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Sıcak Havada Telefon Koruması: İnce Kılıf ve Kısa Şarj Uyarısı

Sıcak Havada Telefon Koruması: İnce Kılıf ve Kısa Şarj Uyarısı
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Kalın kılıf kullanımı ve uzun şarj süresinin, sıcak havalardan cep telefonları için büyük risk oluşturduğu belirtiliyor.

Kalın kılıf kullanımı ve uzun şarj süresinin, sıcak havalardan cep telefonları için büyük risk oluşturduğu belirtiliyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yoğun sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ediyor. Bu havalarda teknolojik aletler de olumsuz etkileniyor. Eskişehir'de yaklaşık 8 yıldır telefon sektöründe hizmet veren Yiğit Ayteki, cep telefonlarını korumak için ince kılıfların kullanılması ve uzun süre şarjda tutulmaması gerektiğinin önemini vurguladı.

"Telefonları daha ince kılıflarla kullanabiliriz"

Cep telefon kılıflarının da cihazların ısınmasında etkisi olduğunu belirten Ayteki, "Sıcak havalardan telefonlarımızı korumamız gerekir. Bunun için de daha ince kılıflar kullanabiliriz. Çünkü kalın kılıflar ve içerisinde kumaş olan modeller sıcak havayı hapsediyor. Telefonun doğrudan ısınmasına neden olmaz ancak sıcak havayı hapsettiği için daha uzun süre sıcak kalmasına ve geç soğumasına neden olur. Biz nasıl yazın sıcaktan bunalmamak için ince giyiniyorsak o şekilde düşünerek telefonlara da ince kılıflar takabiliriz. Eğer tam tersi uygulanırsa kalın kılıflar sıcak havayı hapseder ve daha uzun süre sıcak kalmasını sağlar" şeklinde konuştu.

"Batarya şişmeleriyle ilgili arızalarla sürekli karşılaşıyoruz"

Vatandaşların cihazları kullanırken yaptıkları hatalara değinen Yiğit Ayteki, "Kullanıcıların en sık yaptığı hatalardan biri telefonlarını uzun süre şarjda bırakmalarıdır. Bir diğeri ise cep telefonlarını güneşe direkt maruz bırakmaları. Son zamanlarda zaten her marka modelde sıcak havalardan kaynaklı batarya şişmeleriyle ilgili arızalarla sürekli karşılaşıyoruz. Vatandaşların bu havalarda telefonlarını korumaları gerekiyor çünkü cihazlar sıcakları sevmez ve çok maruz kalırsa belli başlı arızaları beraberinde getirir. Sıcak havalarda telefonlarını doğrudan güneş altında bırakmasınlar. Mümkünse çantalarında veya gölgede muhafaza etsinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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