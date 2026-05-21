Kahramanmaraş’ta tır kazası: Sürücü yaralandı

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Narlı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir tır yol kenarındaki toprak alana çıkarak durabildi. Tek taraflı meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarına savrularak toprak alanda durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü için itfaiye ekipleri yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucu sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kara yolunda trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza yapan tırın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından kara yolundaki trafik akışı yeniden normale döndü. Yol üzerinde oluşan yoğunluk ekiplerin çalışmasının tamamlanmasıyla sona erdi.

Kazanın neden meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, sürücüleri özellikle uzun yol güzergahlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Muhammet Özer