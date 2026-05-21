Haberler

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libertadores’te Flamengo’ya 1-0 mağlup olan Estudiantes’te Fernando Muslera, yediği gol sonrası taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı. Tribünlerden gelen protestolar dikkat çekti.

Libertadores A Grubu’nda Flamengo, kritik mücadelede Estudiantes’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Fernando Muslera’nın yediği gol sonrası tribünlerden gelen tepkiler dikkat çekti.

FLAMENGO KRİTİK MAÇI KAZANDI

Libertadores A Grubu’nda oynanan önemli mücadelede Flamengo ile Estudiantes karşı karşıya geldi. Brezilya temsilcisi sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak grupta kritik bir avantaj elde etti.

MUSLERA 65. DAKİKADA YIKILDI

Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, karşılaşmanın 65. dakikasında kalesinde gördüğü gol sonrası zor anlar yaşadı. Tecrübeli kalecinin yediği gol tribünlerde büyük tepki oluşturdu.

TARAFTARLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Golün ardından Estudiantes taraftarlarının Muslera’yı ağır şekilde eleştirdiği görüldü. Tribünlerden yükselen protestolar kısa sürede dikkat çekti.

MAÇ SONU GERGİN ATMOSFER

Karşılaşmanın ardından statta gergin bir atmosfer oluştuğu belirtildi. Muslera’nın moralinin oldukça bozuk olduğu aktarıldı.

KARİYERİNDE YENİ SAYFA

Galatasaray sonrası kariyerine Güney Amerika’da devam eden Fernando Muslera, Estudiantes formasıyla Libertadores’te önemli maçlara çıkıyor. Tecrübeli file bekçisinin performansı Arjantin basınında yakından takip ediliyor.

İşte o golden kareler:

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar

İşte Serenay Sarıkaya dahil 25 kişilik gözaltı listesi! Suçlama vahim
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı! 26 kişi için gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi

ROK'un cezaevi sessiz sedasız değiştirildi
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı

Gizemli madde paniği! 3 kişi öldü, ilk yardım ekipleri hastanelik oldu
Babasının yasını tutan Mirgün Cabas hakkında gözaltı kararı! İlk açıklama geldi

Niye gözaltına alınamadığı belli oldu! Meğer yakınının cenazesindeymiş
Yağışın bilançosu ağır oldu! Çöken yol araçları yuttu

Yağışın bilançosu ağır oldu! Çöken yol araçları yuttu
Yüksekova merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama

Yüksekova merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama
Sercan için kamptan kaçan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu

Sercan'la yakalanan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı