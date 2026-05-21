Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu

Libertadores A Grubu’nda Flamengo, kritik mücadelede Estudiantes’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Fernando Muslera’nın yediği gol sonrası tribünlerden gelen tepkiler dikkat çekti.

FLAMENGO KRİTİK MAÇI KAZANDI

Libertadores A Grubu’nda oynanan önemli mücadelede Flamengo ile Estudiantes karşı karşıya geldi. Brezilya temsilcisi sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak grupta kritik bir avantaj elde etti.

MUSLERA 65. DAKİKADA YIKILDI

Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, karşılaşmanın 65. dakikasında kalesinde gördüğü gol sonrası zor anlar yaşadı. Tecrübeli kalecinin yediği gol tribünlerde büyük tepki oluşturdu.

TARAFTARLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Golün ardından Estudiantes taraftarlarının Muslera’yı ağır şekilde eleştirdiği görüldü. Tribünlerden yükselen protestolar kısa sürede dikkat çekti.

MAÇ SONU GERGİN ATMOSFER

Karşılaşmanın ardından statta gergin bir atmosfer oluştuğu belirtildi. Muslera’nın moralinin oldukça bozuk olduğu aktarıldı.

KARİYERİNDE YENİ SAYFA

Galatasaray sonrası kariyerine Güney Amerika’da devam eden Fernando Muslera, Estudiantes formasıyla Libertadores’te önemli maçlara çıkıyor. Tecrübeli file bekçisinin performansı Arjantin basınında yakından takip ediliyor.

İşte o golden kareler: