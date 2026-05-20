Sercan için kamptan kaçan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu

Survivor’da yarışmacı Beyza ile eski futbolcu Sercan arasında yaşandığı iddia edilen yakınlaşma magazin gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamalar dikkat çekerken, Beyza’nın ada değiştirdiği gün erkek arkadaşının yaptığı paylaşım da sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

"SİZİ AĞAÇ ALTINDA BAŞ BAŞA BULUYORUZ"

Survivor’da yaşanan gelişmeler sonrası Acun Ilıcalı, yarışmacı Beyza’ya sert tepki gösterdi. Konseyde konuşan Ilıcalı, Beyza’nın Sercan için risk aldığını belirterek "Sercan için yüzerek ada değiştiriyorsun. Seni ağaç altında Sercan ile baş başa buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Bu riski niye alıyorsun?" dedi.

Beyza’nın, eski futbolcu Sercan için yüzerek ada değiştirdiği gün erkek arkadaşının sevgi storysi paylaştığı ortaya çıktı.

"BENİM DE HASSASİYETLERİM VAR"

Acun Ilıcalı açıklamasının devamında ise "Ayrıca bir duruma tepkiliyim, benim de hassasiyetim var, neyse şimdi burada dile getirmeyeyim” ifadelerini kullandı.

