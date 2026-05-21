Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek gözaltında! Rol arkadaşıyla aynı kaderi yaşar mı?

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncu Feyza Civelek’in de gözaltına alınması magazin gündemine damga vurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Mabel Matiz, Onur Tuna, Volkan Bahçekapalı ve Feyza Civelek’in de bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

KIZILCIK ŞERBETİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek’in gözaltına alınması sonrası sosyal medyada ve magazin kulislerinde dizinin geleceğine ilişkin iddialar konuşulmaya başladı.

AKILLARA DOĞUKAN GÜNGÖR GELDİ

Özellikle geçtiğimiz aylarda aynı soruşturmada adı geçen oyuncu Doğukan Güngör yeniden gündeme geldi. Güngör, testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılmış ve yerine başka bir oyuncu getirilmişti.

Feyza Civelek'in annesinin Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi olması ayrımcılık iddialarını gündeme getirmişti.

FEYZA CİVELEK DE AYNI KADERİ YAŞAR MI?

Feyza Civelek hakkında yaşanan gelişmeler sonrası gözler dizinin yapım ekibine çevrildi. Magazin dünyasında, “ Feyza Civelek de Doğukan Güngör ile aynı süreci mi yaşayacak?” sorusu konuşulmaya başlandı.

Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, yapım şirketinden ya da oyuncudan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 28 Nisan 1995’te İstanbul’da dünyaya gelen ve oyunculuk kariyerine çocuk yaşta adım atan bir oyuncudur. Annesi, Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Melis Civelek, babası ise medya sektöründe tanınan bir isimdir. Beykent Üniversitesi’nden mezun olan Civelek, New York Academy ve Harvard Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi alarak yeteneklerini geliştirdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde yaşayan Feyza Civelek, Kavak Yelleri (2007) ve Adını Feriha Koydum (2011) gibi popüler dizilerde rol alarak tanınırlık kazandı.

Feyza Civelek asıl çıkışını, 2022’de Show TV’de yayınlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay Ünal karakteriyle yaptı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin kilit karakterlerinden olan Nilay’ın entrikacı, hırslı ve duygusal yönlerini başarıyla canlandıran Feyza Civelek, dizinin en dikkat çeken oyuncularından biri oldu.

