Gözlerden uzak yaşayan Niran Ünsal operasyonla gündeme geldi
İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 25 ünlü içinde sanatçı Niran Ünsal'ın da olduğu öğrenildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi.
SABAH 7'DE DÜĞMEYE BASILDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
NİRAN ÜNSAL İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
25 kişinin adının geçtiği operasyondan 14 kişi gözaltına alınırken yurtdışında olan ve adreslerinde bulunamayan 11 ünlü için ise yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı çıkarılan 11 ünlü isim içerisinde uzun süredir magazin gündemine gelmeyen Niran Ünsal'ın da olduğu öğrenildi.
İŞTE YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN 11 İSİM
Yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle: Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (BLOK 3), Niran Ünsal, Eren Kesimer, Yasemin İkbal, Hanzede Gürkanlar ve Semiha Bezek.
OPERASYONDA ADI GEÇEN 25 KİŞİ
- Serenay SARIKAYA
- Berkay ŞAHİN
- Tan TAŞÇI
- Yağmur ÜNAL
- Mirgün Sırrı CABAS
- Hakan AYDIN (BLOK 3)
- Mabel MATİZ(Fatih KARACA)
- Feyza CİVELEK
- Niran ÜNSAL
- Volkan BAHÇEKAPILI
- Onur TUNA
- Osman Haktan CANEVİ
- Aslıhan TURANLI
- Eren KESİMER
- Kübra İmren SİYAHDEMİR
- Mehmet Rahşan
- Cansu TEKİN
- Özgür Deniz CELLAT
- Yasemin İKBAL
- Tarık TUNCA BAKIR
- Hanzede GÜRKANLAR
- Aycan YAĞCI
- Tuğçe POSTOĞLU
- Eda DORA
- Semiha BEZEK