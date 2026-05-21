Haberler

Gözlerden uzak yaşayan Niran Ünsal operasyonla gündeme geldi

Gözlerden uzak yaşayan Niran Ünsal operasyonla gündeme geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 25 ünlü içinde sanatçı Niran Ünsal'ın da olduğu öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi.

SABAH 7'DE DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

NİRAN ÜNSAL İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

25 kişinin adının geçtiği operasyondan 14 kişi gözaltına alınırken yurtdışında olan ve adreslerinde bulunamayan 11 ünlü için ise yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı çıkarılan 11 ünlü isim içerisinde uzun süredir magazin gündemine gelmeyen Niran Ünsal'ın da olduğu öğrenildi.

İŞTE YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN 11 İSİM

Yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle: Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (BLOK 3), Niran Ünsal, Eren Kesimer, Yasemin İkbal, Hanzede Gürkanlar ve Semiha Bezek.

OPERASYONDA ADI GEÇEN 25 KİŞİ

  • Serenay SARIKAYA
  • Berkay ŞAHİN
  • Tan TAŞÇI
  • Yağmur ÜNAL
  • Mirgün Sırrı CABAS
  • Hakan AYDIN (BLOK 3)
  • Mabel MATİZ(Fatih KARACA)
  • Feyza CİVELEK
  • Niran ÜNSAL
  • Volkan BAHÇEKAPILI
  • Onur TUNA
  • Osman Haktan CANEVİ
  • Aslıhan TURANLI
  • Eren KESİMER
  • Kübra İmren SİYAHDEMİR
  • Mehmet Rahşan
  • Cansu TEKİN
  • Özgür Deniz CELLAT
  • Yasemin İKBAL
  • Tarık TUNCA BAKIR
  • Hanzede GÜRKANLAR
  • Aycan YAĞCI
  • Tuğçe POSTOĞLU
  • Eda DORA
  • Semiha BEZEK
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor

MHP'li vekil iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Sercan için kamptan kaçan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu

Sercan'la yakalanan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Muslera? Maçın ortasında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu
Antalya'da 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Antalya'da motosikletli 2 polis memurunun yaralandığı kaza kamerada
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek gözaltında! Rol arkadaşıyla aynı kaderi yaşar mı?

Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Rol arkadaşıyla aynı kaderi yaşar mı?
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı

Gizemli madde paniği! 3 kişi öldü, ilk yardım ekipleri hastanelik oldu
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı