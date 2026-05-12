Haberler

Kahramanmaraş’ta özel gereksinimli öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Kahramanmaraş’ta özel gereksinimli öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik kuralları anlatılırken, oluşturulan parkurda akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu’nda gerçekleştirilen programda özel gereksinimli öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları ve güvenli ulaşım konusunda bilgilendirme yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte hem eğitici hem de sosyal faaliyetler düzenlendi.

ÖĞRENCİLERE TRAFİK BİLİNCİ AŞILANDI

Etkinlik kapsamında jandarma ekipleri tarafından öğrencilere temel trafik kuralları hakkında genel bilgiler verildi. Trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, yaya güvenliği, emniyet kemerinin önemi ve güvenli sürüş konularında yapılan anlatımlar öğrencilerin ilgisini çekti.

Program boyunca özel gereksinimli öğrencilerin trafik konusunda bilinç kazanmaları ve günlük yaşamda daha güvenli hareket etmeleri amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri öğrencilerle yakından ilgilenirken, etkinlik samimi ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

AKÜLÜ ARAÇLARLA UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ

Program çerçevesinde okul içerisinde özel bir trafik parkuru oluşturuldu. Hazırlanan alanda öğrencilere akülü araç kullandırılarak uygulamalı trafik eğitimi verildi. Öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de trafik kurallarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

Etkinliğin sonunda öğrencilerin mutluluğu dikkat çekerken, okul yönetimi ve veliler de organizasyondan dolayı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, toplumsal farkındalık oluşturan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
Haberler.com
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

Oval Ofis'te gündem yaratan kare
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor!

Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi
Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar
Gelinlikle uçtu, herkesin gözü damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Gökyüzünde gelini gören damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı