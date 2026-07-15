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Kahramanmaraş'ta mağarada mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta mağarada mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağarası'nda düşerek yaralanan ve mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Döngel Mağarası'nda mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk için Afad, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ortak çalışmayla bulunduğu yerden sağ olarak kurtarılan yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÖNGEL MAĞARASI'NDA MAHSUR KALDI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Döngel Mağarası'nda düşerek yaralanan ve mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 13.10'da gelen ihbarda, Döngel Mağarası'nda bir çocuğun düşerek yaralandığı ve bulunduğu noktada mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD KOORDİNASYONUNDA KURTARILDI

Arama kurtarma çalışmalarına AFAD'dan 11 personel ve 2 araç, jandarmadan 3 personel ve 1 araç ile sağlık ekiplerinden 3 personel ve 1 ambulans katıldı. AFAD koordinasyonunda yürütülen ortak çalışma sonucunda mağarada mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk bulunduğu yerden sağ olarak kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haberler.com
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