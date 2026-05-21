Kahramanmaraş’ta 10 katlı binada korkutan yangın

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Maarif Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir apartmanın 9’uncu katında çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede daireyi sararken, yoğun duman binanın üst katlarını etkisi altına aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangının diğer katlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Binada bulunan vatandaşların tahliyesi sırasında zaman zaman panik yaşandı.

İTFAİYE EKİPLERİ ENGELLİ VATANDAŞI SON ANDA KURTARDI

Yangın sırasında dairede mahsur kalan engelli bir vatandaş, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ise itfaiyenin merdivenli aracı yardımıyla tahliye edildi. Tahliye anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle takip edilirken, ekiplerin profesyonel müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Yangın nedeniyle bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahalede bulundu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin diğer katlara sıçraması önlenirken, binada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mahalle sakinleri yaşanan olay nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin olası daha büyük bir felaketi engellediğini ifade etti.

Haber: Muhammet Özer