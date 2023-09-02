Kahramanmaraşlı gençler Ankara'daki TEKNOFEST'e gitti

TEKNOFEST'e katılmak üzere Ankara'ya gidecek gençleri yolcu eden Başkan Hayrettin Güngör, "Bugün 160 gencimizi Ankara'da yapılan TEKNOFEST'e yolcu ediyoruz. Gençlerimizin bu festivale katılması, burada elde edilen başarıların sürdürülmesi ve daha da üst seviyeye çıkarılması son derece önemli" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TEKNOFEST2023'e katılmak üzere Ankara'ya gidecek olan gençleri yolcu etti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, "Bugün 160 gencimizi Ankara'da yapılan TEKNOFEST'e yolcu ediyoruz. Ülkemiz ve gençliğimiz için son derece önemli bir festival. Türkiye, son 20 yılda birçok alanda çok önemli gelişmeler yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyayı imrendirecek çok büyük işler başardık. TEKNOFEST'in ana teması olan savunma sanayiinde de çok büyük işlere imza attık. Bizim mühendislerimiz, yerli ve milli araçlarımızı ürettiler. Hep birlikte bunun gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin de bu festivale katılması, burada elde edilen başarıların sürdürülmesi ve daha da üst seviyeye çıkarılması son derece önemli. Yerli ve milli araçlarımızı gören gençlerimiz ilham alacak ve inşallah ilerde bu bayrağı teslim alarak daha da ileri taşıyacaktır. Ülkemizin bu noktalara ulaşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ