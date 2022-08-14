Kahramanmaraş yerel haberi... Nurhak Kültür Şenlikleri Sona Erdi

Kahramanmaraş yerel haberi: Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Nurhak Kültür Şenlikleri’, dün sona erdi. 2 gün süren şenliklere CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Veli Ağbaba da katıldı. Festivalde; Manuş Baba, Serpil Efe, Umuda Ezgi, Ferhat Karaca ve Derya Çağlayan gibi isimler de sahne aldı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Nurhak Kültür Şenlikleri' dün sona erdi. 2 gün süren şenliklere CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Veli Ağbaba da katıldı. Festivalde; Manuş Baba, Serpil Efe, Umuda Ezgi, Ferhat Karaca ve Derya Çağlayan gibi isimler de sahne aldı.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan'ın öncülüğünde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Nurhak Kültür Şenlikleri dün sona erdi. Şenliklere belediye sınırlarının değiştirilmeye çalışılması ve bölgedeki maden ve HES'lere yönelik tepkiler damga vurdu. Bölge halkından büyük bir katılımın sağlandığı şenliklerde CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ali Öztunç da katıldı. İki gün süren festivalde; Manuş Baba, Serpil Efe, Umuda Ezgi, Ferhat Karaca ve Derya Çağlayan gibi isimler de sahne aldı.

"NE GÜZEL BİR NURHAK, İŞTE BUDUR HAK"

Veli Ağbaba, "Sevgili Nurhaklılar ben de hepinizi en içten saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Nurhak'ta olmaktan dolayı da çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" derken; Ali Öztunç ise, "Sevgili hemşerilerimiz birkaç yıl aradan sonra yani Covid belası vardı. Covid yüzünden etkinlik yapılamıyordu. Birkaç yıl aradan sonra yine Nurhak'ta hep beraberiz. Ne mutlu bize. Ne güzel bir aileyiz. 'Ne güzel bir Nurhak, işte budur hak'. Bütün Türkiye'ye örnek olsun ne güzel bir kardeşlik" ifadelerini kullandı.

"BU FESTİVALİN BENİM GÖZÜMDE YERİ AYRI"

Şenliklere katılan İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk, "Belediyelerimizin bu tarz etkinliklerinde bizzat bulunarak maddi manevi destek vermeye çalışıyoruz. Nurhak Şenliklerinin benim nazarımda ayrı bir yeri var. Burası gurbetçilerin yoğun olduğu bir yer ancak böyle günlerde nüfusun büyük bir bölümü burada ve burada kaynaşıyorlar. Nurhak bunu başarıyor. Başkanımız toplumcu siyaset yapan bir arkadaşımız onu takdir ediyorum" dedi.

"DAYANIŞMA İÇİN BİRLİKTEYİZ"

Kınık Belediye Başkanı Güven Arslan ise "Biz de Nurhak'a ilk defa geliyoruz. Nurhak'ta çok büyük bir değişim yaşanıyor. İletişimi çok kuvvetli, çok güzel kültür sanat etkinlikleri yapılıyor. Vatandaşın sonsuz bir desteği var İlhami Başkan'a biz de dayanışma sergilemek için buraya geldik" diye konuştu.

NURHAK'TA NELER OLUYOR?

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ayrancı Yaylası'nın 3 yıl önce belediyeye bilgi verilmeden Çağlayancerit ilçesine bağlandığı ortaya çıkmıştı. 2019 yılında yapılan değişiklikten CHP'li Nurhak Belediyesi, yaylada AKP'li Çağlayancerit Belediyesi'nin 29 Mayıs tarihinde festival yapmak istemesi ile haberdar olmuştu. Ayranpınar Yaylası'nda uzun zamandır maden ocakları ve HES yapılması için girişimler bulunurken, yöre halkı ve belediye söz konusu girişimlere karşı verdiği mücadele ile biliniyor.