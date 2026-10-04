Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, Adana ve Osmaniye depremleri sonrası olumsuzluk yok dedi

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, Adana ve Osmaniye depremleri sonrası olumsuzluk yok dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki 4.8 ve 4.9 ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki 5.2 büyüklüğündeki depremlerin kentte hissedildiğini, il genelinde olumsuzluk olmadığını açıkladı. Vali, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerle ilgili olarak Kahramanmaraş'ta olumsuzluğun olmadığını açıkladı.
Vali Ünlüer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde peş peşe meydana gelen 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki iki deprem ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.