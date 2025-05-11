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Kahramanmaraş'taki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Doğan Uçar Defnedildi

Kahramanmaraş'taki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Doğan Uçar Defnedildi
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Doğan Uçar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Doğan Uçar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde defnedildi.

Kaza, cuma gecesi saat 01.00 sıralarında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelmişti. İnegöl'den Kahramanmaraş'a mobilya taşıyan Murat Y. yönetimindeki 16 Y 1743 plakalı kamyonet, bir tıra arkadan çarpmıştı. Kazada kamyonetin sürücü ve yanındaki Doğan Uçar (50) ağır yaralanmıştı. Kaza yerine giden sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekiplerince sıkıştıkyarı yenden çıkartılan yaralılardan Doğan Uçar hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan sürücü ise, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kazada hayatını kaybeden Doğan Uçar'ın cenazesi, bugün İnegöl ilçesindeki Urgancılar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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