Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında Enkaz Altında Kalan Kepçe Operatörü Toprağa Verildi

Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında Enkaz Altında Kalan Kepçe Operatörü Toprağa Verildi
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Kahramanmaraş'ta yıkılmaya çalışılan hasarlı binanın enkazında kalan 26 yaşındaki kepçe operatörü Ömürcan Akyürek, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş'ta, yıkmaya çalıştığı hasarlı binanın enkazı altında kalan kepçe operatörü, Ordu'da toprağa verildi.

Olay, Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat depremleri sonrası hasarlı olarak tespit edilen ve yıkım kararı alınan bir binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Yıkım devam ederken bina çöktü, iş makinesi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerinde başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından Ordulu kepçe operatörü Ömürcan Akyürek'in (26) cansız bedenine ulaşıldı.

Yakınları tarafından Kahramanmaraş'tan alınan ve bekar olduğu öğrenilen Akyürek'in cenazesi, Aybastı ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Akyürek için ilk olarak evinin önünde helallik alındı. Akyürek'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahallede toprağa verildi.

Cenazeye Akyürek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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