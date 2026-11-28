Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kahramanmaraş'ta 2008 yılında Hatay'da şehit olan Polis Memuru Halil Aksak ile 2015 yılında Diyarbakır'da şehit olan Polis Memuru Ahmet Çiftaslan'ın aziz hatıraları için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Şeyhadil Mezarlığı Şehitliğinde gerçekleştirilen programa İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve eşi Nurcan Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, şehit ve gazi aileleri ile emniyet teşkilatı personeli katıldı.

Programda şehit polis memurları Halil Aksak ve Ahmet Çiftaslan'ın ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programın ardından katılımcılar, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve özlemle andı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı