Haberler

Kahramanmaraş'ta protokolden bayram öncesi şehitlik ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta valilik tarafından şehitlik ve deprem şehitleri mezarlığında anma programı düzenlendi. Vali Mükerrem Ünlüer, mezarlara karanfil bıraktı.

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ve deprem şehitleri mezarlığında anma programları düzenlendi. Anma programına Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile şehir protokolü katıldı. İlk program Şeyh Adil Şehitliğinde düzenlendi. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Daha sonra kent protokolü tarafından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Bir diğer anma programı ise deprem şehitleri mezarlığında oldu. Deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Ardından mezarlara karanfiller bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu
Bu kez başarabilecek mi? Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda

Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi