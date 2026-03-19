Kahramanmaraş'ta protokolden bayram öncesi şehitlik ziyareti

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta valilik tarafından şehitlik ve deprem şehitleri mezarlığında anma programı düzenlendi. Vali Mükerrem Ünlüer, mezarlara karanfil bıraktı.

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ve deprem şehitleri mezarlığında anma programları düzenlendi. Anma programına Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile şehir protokolü katıldı. İlk program Şeyh Adil Şehitliğinde düzenlendi. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Daha sonra kent protokolü tarafından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Bir diğer anma programı ise deprem şehitleri mezarlığında oldu. Deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Ardından mezarlara karanfiller bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

