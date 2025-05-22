Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Başladı
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Ayşepınarı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahaleye başladı, henüz çıkış nedeni bilinmiyor.
Kahramanmaraş'ta orman yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı, ekiplerin müdahaleye başladığı bildirildi.
Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Ayşepınarı mevkiindeki ormanlık arazide çıktı. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye hem itfaiye hem de orman ekiplerini sevk etti. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili bölgeye ekiplerin ulaştığı, söndürme çalışmalarına başladığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KUTLU - Yerel