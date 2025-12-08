Kahramanmaraş'ta yarım asırlık okul yıkılmayı bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitim ve öğretim yapılamayan ilkokul yıkılmayı bekliyor. Mahalle sakinleri, tehlike oluşturan okulun yıkılmasını ve bölgeye yeni bir eğitim binası kazandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 50 yıllık Akçakoyunlu İlkokulu artık kullanılmıyor. Depremde hasar gördüğü öğrenilen okul tehlike oluşturuyor. Mahalle sakinleri, kendi haline terk edilen binanın camlarının kırıldığını, kapılarının açık olduğunu ve zaman zaman kimliği belirsiz kişilerin içeri girip çıktığını ifade ettiler.

Mahalle sakinlerinden Hatice Karasu, "Okulun yıkılmasını istiyoruz. Tedirgin oluyoruz. Maddeciler geliyor, tehlike de oluşturuyor. Yıkılırsa daha güzel olur" dedi.

Aynı mahallede yaşayan Abdullah Dündar ise, "Okulumuz atıl durumda. Çocuklar geliyor camları kırıyorlar. İçeri girmeye dahi insan korkuyor. Bir an önce bu okulun yıkılmalı, yıkılmayacaksa da onarılıp hizmete devam etmeli" ifadesini kullandı.

Çocukken kendisinin de aynı okula gittiğini ifade eden Abdurrahman Bodur da, "Ben de bu okulda okudum. Milli Eğitim'in bir an önce gelip bu okulu yapmasını istiyorum. Ben de istemem bu şekilde olmasını" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ