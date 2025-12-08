Haberler

Kahramanmaraş'ta yarım asırlık okul yıkılmayı bekliyor

Kahramanmaraş'ta yarım asırlık okul yıkılmayı bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde deprem sonrası kullanılmaz hale gelen Akçakoyunlu İlkokulu, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Yıkılması talep edilen okul tehlike oluşturmakta.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitim ve öğretim yapılamayan ilkokul yıkılmayı bekliyor. Mahalle sakinleri, tehlike oluşturan okulun yıkılmasını ve bölgeye yeni bir eğitim binası kazandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 50 yıllık Akçakoyunlu İlkokulu artık kullanılmıyor. Depremde hasar gördüğü öğrenilen okul tehlike oluşturuyor. Mahalle sakinleri, kendi haline terk edilen binanın camlarının kırıldığını, kapılarının açık olduğunu ve zaman zaman kimliği belirsiz kişilerin içeri girip çıktığını ifade ettiler.

Mahalle sakinlerinden Hatice Karasu, "Okulun yıkılmasını istiyoruz. Tedirgin oluyoruz. Maddeciler geliyor, tehlike de oluşturuyor. Yıkılırsa daha güzel olur" dedi.

Aynı mahallede yaşayan Abdullah Dündar ise, "Okulumuz atıl durumda. Çocuklar geliyor camları kırıyorlar. İçeri girmeye dahi insan korkuyor. Bir an önce bu okulun yıkılmalı, yıkılmayacaksa da onarılıp hizmete devam etmeli" ifadesini kullandı.

Çocukken kendisinin de aynı okula gittiğini ifade eden Abdurrahman Bodur da, "Ben de bu okulda okudum. Milli Eğitim'in bir an önce gelip bu okulu yapmasını istiyorum. Ben de istemem bu şekilde olmasını" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title