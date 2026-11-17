Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kahramanmaraş'ta görev yaparken kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Adem Deveci, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta görev yapan ve kanserle mücadele eden polis memuru Adem Deveci (50), hayatını kaybetti. Polis memuru için memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Deveci'nin yakınları, ilçe protokolü, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Adem Deveci'nin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Polis memurunun naaşı, cenaze namazının ardından Gürün ilçesine bağlı Kızılburun köyü mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı