Enerji içeceklerinin zararlarının bir bir ortaya çıkması doğal içeceklere ilgiyi arttırdı

Kahramanmaraş'ta enerji içeceklerinin zararlarının anlaşılmasının ardından, vatandaşlar kış mevsiminde hastalıklara karşı dirençli kalmak için bitkisel çayları tercih etmeye başladı. Aktarlarda ıhlamur, kuşburnu ve zencefil gibi doğal ürünlere talep arttı.

Kahramanmaraş'ta enerji içecekerinin zararlarının bir bir ortaya çıkması özellikle doğal kış çaylarına olan ilgiyi arttırdı.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar kış mevsiminde hastalıklara karşı dirençli hale gelmek için zararlı enerji içeceklerine altenatif olarak bitkisel çayları tercih ediyor. Aktarlarda; ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın, kuşburnu, keçiboynuzu pekmezi ve karışık kış çaylarına yönelik talep gözle görünür derecede arttı.

Aktar, kış aylarında sıcak içecek tüketimine ihtiyaç duyan vatandaşların enerji içeceği yerine bitkisel ürünler talep ettiğini belirterek özellikle zencefil-bal karışımı, kuşburnu ve adaçayının rağbet gördüğünü ifade etti. Mevsimsel soğuk algınlığı dönemlerinde ise hazır içecekler yerine doğal karışımlara ilginin artığını ifade etti. Müşteriler, günlük tüketimde sıcak bitkisel içeceklerin hem ekonomik hem de sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Hatice Ağzıtemiz, "Günde en az bir bardak bitki çayı tüketmeye çalışıyorum. Soğuk aylarda hastalıklardan korunmak için çok iyi bir tercih" dedi.

Serkan Aydoğar da "Ihlamur, papatya ve biskus gibi bitkileri kullanmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

Nazım Sayar ise şunları söyledi: "Birçok bitkiler mikrop öldürücü ve gribe, soğuk algınlığına iyi gelen ilaçlardır." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
