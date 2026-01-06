Haberler

Gören yağmur zanneti, gerçek patlayan enerji borusu çıktı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde havada bulut olmamasına rağmen yağmur yağıyormuş gibi görünen bir durum, enerji borusunun patlaması sonucu ortaya çıktı. Yerel halk, sokaktan fışkıran suyun nereden geldiğini merak etti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir mahallede, havada bulut olmamasına rağmen yağmur yağıyormuş gibi su akması vatandaşları şaşırttı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Lokal yağmur gibi görünen olayın aslında enerji borusunun patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

Merkez Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'ndeki müstakil evlerin bulunduğu sokakta, yaklaşık 1 metrelik alanda gökyüzünden yağmur damlalarını andıran suyun yere düştüğünü gören vatandaşlar, durumu anlaya çalıştı. Bulut bulunmayan ve çevrede herhangi bir yağışın olmadığı bölgede yaşanan olay önce lokal yağmur gibi algılandı. Sokaktan gelip geçen vatandaşlar, suyun nereden geldiğini anlamaya çalışırken, yaşanan ilginç anlar dikkat çekti. Olayın nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava nedeniyle, sokağın bitişiğinde bulunan müstakil bir evin çatısındaki enerji hattına ait borunun patladığı belirlendi. Patlayan borudan havaya doğru fışkıran suyun, yağmur damlaları gibi sokağa düştüğü öğrenildi. Yaşanan ilginç durum çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

İkamette yaşayan Aynur Meşe, "Ben bu evde kiracıyım, su enerjiden akıyor ve kapısı da üst kattan gidiliyor. Malum soğuk ve dondan dolayı sular kesik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

