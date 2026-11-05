Kahramanmaraş'ta dondurma kışın da ilgi görüyor, 26 işletme satışlarını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden Maraş dondurması, kış mevsiminde de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tüketilmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen dondurmaya olan ilgi azalmazken, kentteki işletmelerde satış mesaisi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 26 dondurma işletmesinin yıllık 71 bin 750 tonun üzerinde kurulu üretim kapasitesi bulunuyor. Kentle özdeşleşen Maraş dondurması, yaz mevsiminin yanı sıra kış mevsiminde de vatandaşların tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor. Keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanan Maraş dondurması, kendine özgü kıvamı ve lezzetiyle dört mevsim tüketiliyor. Soğuk havalarda da dondurma tüketen vatandaşlar, bu geleneksel lezzetten vazgeçmiyor. Mevsim şartlarına rağmen dondurma tezgahlarında hareketlilik devam ederken, işletmeler de yılın her döneminde satışlarını sürdürüyor. Yaz-kış dondurma tükettiklerini ifade eden vatandaşlar ise dondurmanın her mevsimin tüketilebileceğini ifade ediyor.

Dondurma alan vatandaşlardan Aykut Ekiz, "Ben Kahramanmaraş dışında yaşıyorum buralıyım ama geldiğimde dondurma tatlı gibi ürünlerden sıkça tüketiyorum. Bu dondurma diğer illerde yediğimizden farklı. Bu geleneğin Kahramanmaraş'ta yaşatılmaması ve unutulmaması güzel bir şey" dedi.

"Kış mevsiminde tüketmeyi severiz"

Selim Özdemir isimli vatandaş da "Biz Kahramanmaraş dondurmasını sadece yaz mevsiminde değil aksine kış mevsiminde tüketmeyi severiz. Hatta bazı kesimler kış mevsiminde dondurmanın boğaza iyi geleceği yönünde açıklamaları da var ve inanırız. Lezzetine güveniyoruz" diye konuştu.

Alaaddin Çavuşoğlu da, "Yaz ve kış mevsiminde dondurma tüketiyoruz aynı zamanda sağlık açısından da faydalı olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Canbolat isimli vatandaş ise dondurmayı her mevsim tükettiklerini ve hiç rahatsızlık vermediğini herkese de tavsiye ettiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı