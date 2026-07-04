Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu: 69 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, paraya eşit değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 150 ekip ve 490 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte altın, mühür, kalıp, silah, tarihi eser ve sentetik hap ele geçirildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş merkezli yürütülen projeli çalışma kapsamında paraya eşit değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyona 150 ekip ve 490 personel katıldı. Eş zamanlı baskınlarda 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE ALTIN VE SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 10 bin 749 adet sahte altın, 123 adet mühür ve kalıp, 5 kilogram sahte külçe altın ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 112 adet tarihi eser, 10 tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 3 bin 338 fişek ile 26 adet sentetik hap bulundu. Ele geçirilen suç unsurlarının yaklaşık 220 milyon TL değerinde olduğu bildirildi.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer