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Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmelerinin tamamı belli oldu. İşte detaylar...

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda grup aşaması ve son 32 turu maçları tamamlandı. Böylece son 16'ya kalan takımlar belli oldu ve eşleşmeler netleşti. 

SON 16 EŞLEŞMELERİ

  • Kanada - Fas: 4 Temmuz Cumartesi, Saat 20.00
  • Paraguay - Fransa: 5 Temmuz Pazar, Saat 00.00
  • Brezilya - Norveç: 5 Temmuz Pazar, Saat 23.00
  • Meksika - İngiltere: 6 Temmuz Pazartesi, Saat 03.00
  • Portekiz - İspanya: 6 Temmuz Pazartesi, Saat 22.00
  • ABD - Belçika: 7 Temmuz Salı, Saat 03.00
  • Arjantin - Mısır: 7 Temmuz Salı, Saat 19.00
  • İsviçre - Kolombiya: 8 Temmuz Çarşamba, Saat 03.00

İLK MAÇ KANADA İLE FAS ARASINDA

Turnuvada ilk son 16 maçı Kanada ile Fas arasında oynanacak. Maçlar, turnuvanın ev sahibi ülkelerinde çeşitli statlarda yapılacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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