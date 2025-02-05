Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yıl Dönümünde Aydın'a Gelen Afetzede Sayısı Açıklandı

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde etkili olan 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Aydın Valiliği, afet sonrası açılan kayıt masası kayıtlarına göre Aydın'a 31 bin 668 afetzedenin geldiği belirtildi.

Aydın Valiliği tarafından 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada yaşanan deprem sonrası Aydın il genelinden 3 bin 583 kamu personeli, 481 STK ve özel sektör personeli olmak üzere toplam 4 bin 64 personel ve 252'si iş makinesi, kamyon-treyler olmak üzere toplam 329 aracın afet bölgesine gönderildiği kaydedildi. Açıklamada Aydın'da afet sonrası açılan kayıt masasında beyana dayalı olarak 31 bin 668 afetzede geldiği tespit edilirken, 27 bin 739 kişinin kendi imkanları ile konaklandığı, 3 bin 929 kişinin ise kamu misafirhaneleri, KYK yurtları ve pansiyonlara yerleştirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimize gelen afetzedelerin kayıt-kabul işlemleri için Afetzede Kayıt Masası ve Afetzede Bilgilendirme Masası kurulmuş olup, Seçim ve YKS sınavı zamanı oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla afetzedelerimiz için Başvuru ve Tahliye Masası oluşturulmuştur. İlgili Müdürlüğümüzce afetzedelerin ödeme, bilgilendirme ve hak sahipliğiyle ilgili sorunlarını çözüme ulaştırmak için aktif olarak iki masa kurulmuş. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş Deprem Afetleri nedeniyle İlimize bulunan afetzedelerin, hak sahipliği ve borçlandırma çalışmaları için başvuruları alınarak AYDES sistemi üzerinden işlemleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

Yapılan destekler hakkında bilgilerin de yer aldığı açıklamada, "İlimize gelen ve ilimizden ayrılan afetzedelerimizin otobüs ve uçak bileti ödemelerinde; bin 528 kişi giden ve 292 kişi dönen afetzede olmak üzere toplam bin 820 afetzedeye AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından 1 milyon 023 bin 018 TL ödeme yapılmıştır. Tahliye.afad.gov.tr sisteminden alınan yol masraf belgesi verilerine göre Afet bölgelerince döndükleri onaylanan 688 şahsi araç- 2 bin 466 afetzede için 1milyon 591 bin 557 TL yol masraf belgesi ödemesi yapılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından toplamda 4 bin 286 afetzedemiz için 2 milyon 614 bin 575 TL seyahat ödemesi yapılmış, 2024 yılı içerisinde acil yardım ödeneği kapsamında evleri afetlerden dolayı zarar gören 37 afetzedeye 3 milyon 497.690 TL nakdi yardım yapılmıştır. 2024 yılı içerisinde Evim Yuvam Olsun Kampanyası kapsamında bulunan 32 hane için 420.750.000 TL nakdi yardım yapılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüzden 48 ayrı personel, 7 Sivil Toplum Kuruluşumuzdan 131 kişi ve AFAD Gönüllülerimizden 40 kişi olmak üzere 219 kişi aktif çalışmalarda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN