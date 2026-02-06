Tekirdağ'da asrın felaketinin 3'üncü yılında anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da anma ve farkındalık programı düzenlendi.

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Tekirdağ'da afetlere hazırlık kapasitesini artırmaya yönelik yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Hafif seviye arama kurtarma alanında 10 ekibimiz akredite oldu. Orta seviyede 1, hafif seviyede ise 6 ekibimizin akreditasyon süreci bu yıl içerisinde tamamlanacak. Askeri birliklerimiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte toplam 89 ekip eğitimlerini tamamladı. Bugüne kadar verilen eğitimlerle 911 gönüllümüz Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazandı" dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise deprem bölgesindeki görev süresine değinerek, devletin ve milletin dayanışma gücünün tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Soytürk, "Kamu kurum binaları açısından Türkiye'nin en hazırlıklı illerinden biriyiz. Okullar, yurtlar, huzurevleri ve kamu binalarında ciddi güçlendirme ve yenileme çalışmaları yaptık. Bu yıl sonunda ikili eğitimi büyük oranda bitirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırıyoruz" diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Soytürk, askeri birliklere ve kamu kurumlarına verilen eğitimlerle ekip sayısının 89'a ulaştığını, hedeflerinin ise bu sayıyı 110'a çıkarmak olduğunu kaydetti.

Deprem sonrası toplanma alanları, çadır ve konteyner kentler, gıda ve barınma planlamalarına yönelik detaylı hazırlıklar yapıldığını belirten Soytürk, "İnşallah böyle bir afeti yaşamayız. Ancak yaşanması durumunda en az kayıpla atlatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan arama kurtarma ekiplerine armaları, Vali Soytürk ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, Destek AFAD Gönüllülerine kimliklerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğg. Aytuğ Yörüyüş, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, kamu kurumlarının temsilcileri, akredite ekipler, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ