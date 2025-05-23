Kahramanlık ve vefa aynı sofrada birleşti

Kahramanlık ve vefa aynı sofrada birleşti
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Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen anlamlı buluşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün o sofrada yalnızca yemek yenmedi;

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen anlamlı buluşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün o sofrada yalnızca yemek yenmedi; bir milletin ruhu, vatan sevgisi ve ecdada olan minnet bir araya geldi." dedi.

8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven'in ev sahipliğinde düzenlenen programda, şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçikler aynı sofrada buluştu. Duygusal anlara sahne olan etkinlikte, birlik ve beraberlik duyguları bir kez daha pekiştirildi.

Gazi Yusuf Kıyışkan, "Evladını vatan toprağına emanet etmiş annelerimizin gözyaşıyla, gazi kardeşlerimizin anlattığı kahramanlık hikayeleriyle, Mehmetçiklerimizin gösterdiği saygı ve sevgiyle dolu bir gün yaşadık. Bu sofrada yalnızca yemek değil, vatan sevgisi paylaşıldı. Bu buluşma, kelimelerle anlatılamayacak kadar anlamlıydı." diye konuştu.

Tugay Komutanı Albay Güven'e de özel olarak teşekkür eden Kıyışkan, "Sayın Albayımızın bu hassasiyeti, yalnızca bir komutanın değil, kalbiyle milletinin yanında olan bir liderin tavrıdır. Şehitlerimize vefasını, gazilerimize saygısını her fırsatta gösteren kıymetli komutanımıza şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Kıyışkan son olarak, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, gazilerimizin destanlarını gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu borcu, omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte ödemeye devam edeceğiz. Bugün burada bir milletin yüreği aynı sofrada çarptı." diyerek sözlerini tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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