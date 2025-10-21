Haberler

Kağızman'da Sokak Köpeği Sorunu ve Güvenlik Endişeleri

Kars'ın Kağızman ilçesinde artan sokak köpeği popülasyonu, vatandaşların güvenliğini tehdit ediyor. Akşam saatlerinde sürü halinde dolaşan köpekler, yaya ve sürücüleri tedirgin ederken, okullarda sayılarının artması velileri endişelendiriyor. Yetkililerden acil önlem talep ediliyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde son günlerde artan sokak köpeği popülasyonu vatandaşları endişelendiriyor. Özellikle akşam saatlerinde sürü halinde ortaya çıkan başıboş köpekler, hem yaya olarak dolaşan vatandaşları hem de araç sürücülerini tedirgin ediyor.

Gündüz saatlerinde ise durum farklı değil. Okul bölgelerinde sayıları zaman zaman düzineyi bulan köpekler, öğrenciler için ciddi bir risk oluşturuyor. Veliler, çocuklarının güvenliği konusunda endişeli olduklarını dile getirerek yetkililerden acil önlem alınmasını istiyor.

Bazı vatandaşlar, köpeklerin açlık veya barınma sorunları nedeniyle saldırganlaşabileceğine dikkat çekerken, çözümün "toplama ve rehabilitasyon merkezlerinin etkin çalıştırılması" olduğunu belirtiyor.

Kağızman halkı, hem hayvanların zarar görmemesini hem de vatandaşların güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. İlçe genelinde sokak köpeklerinin kontrol altına alınması için çalışma başlatılması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
