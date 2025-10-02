Kağızman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Kağızman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, kurum amirleri ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, alınacak tedbirler, kurumlar arası iş birliği ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Okan Daştan, toplantıda yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca farkındalık artırıcı faaliyetler, eğitimler ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Komisyon üyeleri de kendi alanlarında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Toplantı, alınan kararların değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - KARS