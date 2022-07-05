Kağızman'da Kadına Yönelik Şiddet Koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler

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Kağızman'da Kadına Yönelik Şiddet Koordinasyon toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kağızman'da Kadına Yönelik Şiddet Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kağızman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kağızman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Hamza Türkmen, Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, 'Kadına Şiddetin İnsanlık Suçu' olduğuna dikkat çekildi.

Toplantıda, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan ve planlanan çalışmalar görüşüldü. Kadına yönelik şiddetle mücadele bağlamında yürütülen çalışmaların Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne iletilmesi istendi.

Kağızman Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve Kaymakam Hamza Türkmen'in başkanlık ettiği toplantıya, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İlker Kar, Emniyet Müdürü Halil Uludağ, Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, Müftüsü İsmail Durna, Sağlık Müdürü Ekrem Efe ve Kağızman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bahri Aydın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Hülya Bal katıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamza Türkmen Kağızman Jandarma Kars Yerel Haberler

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